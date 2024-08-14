Школьники из России выиграли золотые медали на олимпиаде по ИИ
Российские школьники завоевали золотые и серебряные медали на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), сообщила пресс-служба правительства.
На научном этапе конкурса старшеклассники получили золотые медали, а на практическом этапе — серебряные. Таким образом, российская команда заняла первое место по сумме баллов за оба этапа соревнования.
Золотые медали были вручены ученикам и выпускникам московской школы «Летово» Никите Курлаеву, Андрею Грицаеву, Андрею Громыко и Анастасии Гайнуллиной. Поздравление победителям направил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Международная олимпиада по искусственному интеллекту (ИИ) прошла с 9 по 14 августа в Болгарии, в ней участвовали школьники из 39 стран. В первом раунде участникам нужно было решить три задачи, имитирующие реальные исследования в области ИИ, применяя навыки программирования и знания Python. Во втором этапе команды разрабатывали и проводили эксперименты с ИИ-системами, такими как ChatGPT и DALL-E 2, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru