МЧС: Жители регионов, где введен федеральный режим ЧС, получат 15 тысяч рублей

Жители регионов, в которых введен режим ЧС федерального характера, могут получить единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

При частичной утрате имущества первой необходимости гражданам могут выплатить 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей. Гражданам выплатят 600 тысяч рублей в случае нанесения среднего или тяжкого вреда здоровью.