МЧС: Жители регионов, где введен федеральный режим ЧС, получат 15 тысяч рублей
Жители регионов, в которых введен режим ЧС федерального характера, могут получить единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
При частичной утрате имущества первой необходимости гражданам могут выплатить 75 тысяч рублей, при полной утрате – 150 тысяч рублей. Гражданам выплатят 600 тысяч рублей в случае нанесения среднего или тяжкого вреда здоровью.
В Белгородской области 15 августа введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, сообщили в МЧС РФ.
Глава ведомства Александр Куренков пояснил, что масштабы происходящего в регионе не позволяют ему самостоятельно справиться с последствиями сложившейся чрезвычайной ситуации. Он напомнил, что в результате террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Ранее ситуация в Курской области признана ЧС федерального характера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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