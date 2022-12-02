МЧС заявило о возобновлении движения паромов через Керченский пролив
2 декабря 202214:20
Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В ведомстве напомнили, что ранее работа переправы была приостановлена из-за усиления ветра.
«Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Работает два парома, «Лаврентий» и «Мария», - говорится в сообщении.
Ранее власти Краснодарского края объявили о частичном ограничении проезда грузового транспорта в регионе к Керченской паромной, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru