МЧС запустит мобильное приложение для отслеживания природных пожаров
МЧС разработало приложение «Термические точки», с помощью которого россияне смогут узнавать о природных пожарах. Об этом сообщил замначальника главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Сергей Калугин.
Презентация приложения состоится на международном салоне «Комплексная безопасность 2021» 12-16 мая.
Калугин также отметил, что ранее приложение работало только для сотрудников, служило источником информации о термоточках, способствовало раннему обнаружению очагов природных пожаров. С этого года планируется ввести открытую часть приложения для граждан. Если гражданин находится в опасном районе, его информируют об этом, а также получают подтверждение с его стороны об актуальной обстановке в районе.
Ранее стало известно, что Хабаровский край получит дополнительно более 400 млн рублей на борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
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