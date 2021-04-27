МЧС запустит мобильное приложение для отслеживания природных пожаров

Презентация приложения состоится на международном салоне «Комплексная безопасность 2021» 12-16 мая.

Калугин также отметил, что ранее приложение работало только для сотрудников, служило источником информации о термоточках, способствовало раннему обнаружению очагов природных пожаров. С этого года планируется ввести открытую часть приложения для граждан. Если гражданин находится в опасном районе, его информируют об этом, а также получают подтверждение с его стороны об актуальной обстановке в районе.

Ранее стало известно, что Хабаровский край получит дополнительно более 400 млн рублей на борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

