Хабаровскому краю выделили более 400 млн рублей на борьбу с лесными пожарами
Хабаровский край получит дополнительно более 400 млн рублей на борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В начале апреля врио губернатора края Михаил Дегтярев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение о выделении для этих целей дополнительных средств из резервного фонда.
Как отмечает пресс-служба правительства Хабаровского края, региону согласовали выделение в 2021 году 400 234,5 тысячи рублей. На мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с помощью авиационного патрулирования край получит 206 733,8 тысячи рублей, на выполнение работ по тушению лесных пожаров — 193 500,7 тысячи рублей.
Ранее в одном районе Хабаровского края ввели особый противопожарный режим.
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