МЧС: За 10 лет в России погибли свыше 6 тысяч человек во время ЧС

Более шести тысяч человек погибли, почти 830 тысяч пострадали в чрезвычайных ситуациях на территории России. Об этом сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе 3-го Международного пожарно-спасательного конгресса, передает ТАСС.

Чуприян подчеркнул, что 90% всех смертельных случаев приходится на техногенные чрезвычайные ситуации.