МЧС: За 10 лет в России погибли свыше 6 тысяч человек во время ЧС
Более шести тысяч человек погибли, почти 830 тысяч пострадали в чрезвычайных ситуациях на территории России. Об этом сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе 3-го Международного пожарно-спасательного конгресса, передает ТАСС.
Чуприян подчеркнул, что 90% всех смертельных случаев приходится на техногенные чрезвычайные ситуации.
По его словам, только за прошлый год МЧС РФ участвовало в тушении 390 тысяч пожаров, спасло и эвакуировало 260 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин повысил в звании главу МЧС Александра Куренкова.
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