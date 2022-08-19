МЧС: За 10 лет в России погибли свыше 6 тысяч человек во время ЧС

Более шести тысяч человек погибли, почти 830 тысяч пострадали в чрезвычайных ситуациях на территории России. Об этом сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в ходе 3-го Международного пожарно-спасательного конгресса, передает ТАСС.

Чуприян подчеркнул, что 90% всех смертельных случаев приходится на техногенные чрезвычайные ситуации.

Глава МЧС вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров

По его словам, только за прошлый год МЧС РФ участвовало в тушении 390 тысяч пожаров, спасло и эвакуировало 260 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин повысил в звании главу МЧС Александра Куренкова.

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