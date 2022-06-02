Путин повысил в звании главу МЧС Куренкова

Новому главе МЧС Александру Куренкову присвоено звание генерал-лейтенанта, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Куренков, занимавший должность замдиректора Росгвардии, имел звание генерал-майора.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры