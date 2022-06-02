Путин повысил в звании главу МЧС Куренкова
2 июня 202212:55
Новому главе МЧС Александру Куренкову присвоено звание генерал-лейтенанта, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее Куренков, занимавший должность замдиректора Росгвардии, имел звание генерал-майора.
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2 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru