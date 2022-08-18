Глава МЧС вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров

«Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров», — отметили в министерстве.

Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе действует пять очагов природных пожаров. В Спасском и Клепиковском районах ввели режим ЧС. К четвергу число очагов сократилось до трех. В тушении пожаров задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники, в том числе специалисты из Москвы и Московской области.

