Глава МЧС вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков вылетел в Рязанскую область, где бушуют лесные пожары, для координации тушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

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«Министр МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров», — отметили в министерстве.

Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе действует пять очагов природных пожаров. В Спасском и Клепиковском районах ввели режим ЧС. К четвергу число очагов сократилось до трех. В тушении пожаров задействовано более 300 человек и более 100 единиц техники, в том числе специалисты из Москвы и Московской области.

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Фото: МЧС России
ТЕГИ:Лесные ПожарыРязанская ОбластьМЧС РФ
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