МЧС: В Ростовской области сняли все ограничения на движение по трассам

В Ростовской области сняты все ограничения на движение по трассам, сообщил представитель ГУМЧС России по Ростовской области, передает РИА Новости.

В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. Глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения во всей области.

«Кадровые перестановки и судьба Пригожина»: Страна ожидает решений Путина после мятежа

Уже восстановлено движение транспорта по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону, которое было закрыто в субботу. Ситуация в регионе стабилизировалась, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Все ограничения движения сняты также на трассах Краснодарского края, сообщили в Госавтоинспекции региона. При этом ограничения движения по трассе М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях, сообщает «Автодор», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ДорогиРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры