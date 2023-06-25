МЧС: В Ростовской области сняли все ограничения на движение по трассам
В Ростовской области сняты все ограничения на движение по трассам, сообщил представитель ГУМЧС России по Ростовской области, передает РИА Новости.
В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. Глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения во всей области.
Уже восстановлено движение транспорта по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону, которое было закрыто в субботу. Ситуация в регионе стабилизировалась, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
Все ограничения движения сняты также на трассах Краснодарского края, сообщили в Госавтоинспекции региона. При этом ограничения движения по трассе М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях, сообщает «Автодор», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Одного из пропавших детей на реке в Приморье нашли погибшим
- WP: Власти США узнали о поготовке Пригожиным мятежа две недели назад
- Лавров: Заявления Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ не стоят комментариев
- СМИ: НАТО связывалась с Минобороны РФ из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
- Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в РФ и другой стране
- МЧС: В Ростовской области сняли все ограничения на движение по трассам
- Вокзалы Ростова-на-Дону вернулись к штатной работе
- В Липецкой области планируют восстановить все разрушенные дороги уже в понедельник
- Губернатор Гусев: ЧВК «Вагнер» покидает территорию Воронежской области
- Спецназ «Ахмат» возвращается в зону СВО из Ростова. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru