Блогер Wylsacom призвал родителей не экономить на пауэрбанках для детей

Ранее стало известно, что пауэрбанк взорвался в рюкзаке школьницы из Санкт-Петербурга. Ученица во время перемены подключила свой смартфон к зарядному устройству и бросила в портфель, после чего раздался взрыв. Школу пришлось эвакуировать.

Блогер Wylsacom отметил, что подобные инциденты происходят из-за ненадлежащего отношения детей к технике. По его словам, дети часто кидают и не особо следят за состоянием устройств. Блогер добавил, что родителям не нужно экономить на пауэрбанках для школьников, чтобы минимизировать случаи взрывов устройств.

Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что новый iPhone будет немногим лучше предыдущих моделей, которые могут подешеветь с его появлением на 10%.

