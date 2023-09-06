Блогер Wylsacom призвал родителей не экономить на пауэрбанках для детей
Техноблогер, основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, из-за чего может взорваться пауэрбанк.
Ранее стало известно, что пауэрбанк взорвался в рюкзаке школьницы из Санкт-Петербурга. Ученица во время перемены подключила свой смартфон к зарядному устройству и бросила в портфель, после чего раздался взрыв. Школу пришлось эвакуировать.
Блогер Wylsacom отметил, что подобные инциденты происходят из-за ненадлежащего отношения детей к технике. По его словам, дети часто кидают и не особо следят за состоянием устройств. Блогер добавил, что родителям не нужно экономить на пауэрбанках для школьников, чтобы минимизировать случаи взрывов устройств.
Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что новый iPhone будет немногим лучше предыдущих моделей, которые могут подешеветь с его появлением на 10%.
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