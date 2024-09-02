МЧС: В ПВР разместили более 11,6 тысячи человек из Курской области
Более 11,6 тысячи человек, эвакуированных из Курской области, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.
По данным ведомства, это в том числе свыше 3,5 тысячи детей.
В сообщении говорится, что в 30 регионах страны были организованы 199 ПВР, находящиеся в них жители Курской области «обеспечены всем необходимым».
Также в МЧС добавили, что непосредственно в Курской области действуют 55 ПВР, в которых размещены около семи тысяч человек.
Ранее врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко заявил, что начиная с 6 августа 2024 года в результате атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область среди мирного населения пострадало 219 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала собиравшего данные о ПВО Крыма для спецслужб Украины жителя Керчи
- МЧС: В ПВР разместили более 11,6 тысячи человек из Курской области
- Кремль заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за ордера МУС на Путина
- Мосгорсуд смягчил приговор по делу о вымогательстве у главы Ростеха
- Международный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева открылся в Иркутске
- Комитет Верховной Рады Украины одобрил рост расходов на оборону
- Путин: Противники РФ могут пойти на переговоры после провала в Курской области
- «АвтоВАЗ» нарастил продажи Lada на 42% за 8 месяцев
- Замкомандующего Ленинградским военным округом стал фигурантом дела о взятке
- СМИ: Взрыв прогремел в девятиэтажке в Новороссийске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru