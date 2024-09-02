МЧС: В ПВР разместили более 11,6 тысячи человек из Курской области

Более 11,6 тысячи человек, эвакуированных из Курской области, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ.

Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты Курской и Запорожской АЭС

По данным ведомства, это в том числе свыше 3,5 тысячи детей.

В сообщении говорится, что в 30 регионах страны были организованы 199 ПВР, находящиеся в них жители Курской области «обеспечены всем необходимым».

Также в МЧС добавили, что непосредственно в Курской области действуют 55 ПВР, в которых размещены около семи тысяч человек.

Ранее врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко заявил, что начиная с 6 августа 2024 года в результате атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область среди мирного населения пострадало 219 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЭвакуацияМЧС РФКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры