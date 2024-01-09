МЧС: В оставшиеся дома в Подмосковье планируют подать отопление в течение суток

Рабочие в ближайшие сутки восстановят в оставшихся 57 подмосковных домах отопление, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

«Много мучений»: Песков прокомментировал ситуацию с отоплением в регионах

Подача уже возобновлена в 116 домах, уточняется в сообщении ведомства. Работы в круглосуточном режиме ведут 204 аварийные бригады.

Ранее утром глава Дмитровского города округа Илья Поночевный сообщил, что отопление и горячую воду вернули в 22 из 30 жилых домов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСПодмосковьеОтопление

Горячие новости

Все новости

партнеры