МЧС: В оставшиеся дома в Подмосковье планируют подать отопление в течение суток
9 января 202413:15
Рабочие в ближайшие сутки восстановят в оставшихся 57 подмосковных домах отопление, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Подача уже возобновлена в 116 домах, уточняется в сообщении ведомства. Работы в круглосуточном режиме ведут 204 аварийные бригады.
Ранее утром глава Дмитровского города округа Илья Поночевный сообщил, что отопление и горячую воду вернули в 22 из 30 жилых домов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru