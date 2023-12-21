МЧС: В новогодние каникулы люди гибнут в пожарах каждые полчаса

В новогодние каникулы в России пожары происходят каждые две минуты, гибнут люди, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов, передает РИА Новости.

По его словам, в праздничные выходные каждые полчаса в огне гибнут люди, то есть число жертв удваивается по сравнению с обычной статистикой.