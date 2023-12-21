МЧС: В новогодние каникулы люди гибнут в пожарах каждые полчаса

В новогодние каникулы в России пожары происходят каждые две минуты, гибнут люди, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов, передает РИА Новости.

По его словам, в праздничные выходные каждые полчаса в огне гибнут люди, то есть число жертв удваивается по сравнению с обычной статистикой.

Власти Кубани призвали не использовать фейерверки на Новый год

Ранее власти Воронежской области ввели запрет на использование пиротехники в новогодние праздники. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Под запрет попали запуск фейерверков, салютов и петард в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих территориях. Власти уточнили, что решение принято для спокойствия и безопасности жителей области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Гирин
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