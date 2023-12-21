МЧС: В новогодние каникулы люди гибнут в пожарах каждые полчаса
В новогодние каникулы в России пожары происходят каждые две минуты, гибнут люди, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов, передает РИА Новости.
По его словам, в праздничные выходные каждые полчаса в огне гибнут люди, то есть число жертв удваивается по сравнению с обычной статистикой.
Ранее власти Воронежской области ввели запрет на использование пиротехники в новогодние праздники. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Под запрет попали запуск фейерверков, салютов и петард в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих территориях. Власти уточнили, что решение принято для спокойствия и безопасности жителей области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru