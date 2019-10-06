МЧС: В Москве ожидается мокрый снег

ГУ МЧС по Москве направило москвичам экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде и рекомендовало повысить собственную безопасность.

В воскресенье, 6 октября, в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег и усиление ветра.

«По прогнозам синоптиков, с 08:00 мск с сохранением до 21:00 местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области — отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами до 17 м/с», — ссылается RT на официальное сообщение ведомства.

Жителям и гостям столицы рекомендуется избегать стоянок автомобилей под кронами деревьев, по возможности обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Ранее климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, как человеку адаптироваться к климатическим изменениям.

