МЧС: В Москве ожидается мокрый снег
ГУ МЧС по Москве направило москвичам экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде и рекомендовало повысить собственную безопасность.
В воскресенье, 6 октября, в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег и усиление ветра.
«По прогнозам синоптиков, с 08:00 мск с сохранением до 21:00 местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области — отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами до 17 м/с», — ссылается RT на официальное сообщение ведомства.
Жителям и гостям столицы рекомендуется избегать стоянок автомобилей под кронами деревьев, по возможности обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
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