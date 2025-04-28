МЧС: В Курской области обезвредили более 2 770 боеприпасов

Специалисты с августа 2024 года обнаружили и уничтожили в Курской области более 2 770 боеприпасов на площади свыше 40 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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В ведомстве указали, что в зону сплошного разминирования вошли 122 населённых пункта, пиротехничи обследуют жилые дома, хозпостройки, огороды и лесополосы.

«Чаще всего специалисты обезвреживают FPV-дроны, ударные беспилотники, сбросы с БПЛА, боевые части ракет, суббоеприпасы», - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что многие опасные находки замаскированы.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в Курской области от мин очистили территории 19 населённых пунктов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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