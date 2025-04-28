МЧС: В Курской области обезвредили более 2 770 боеприпасов
Специалисты с августа 2024 года обнаружили и уничтожили в Курской области более 2 770 боеприпасов на площади свыше 40 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве указали, что в зону сплошного разминирования вошли 122 населённых пункта, пиротехничи обследуют жилые дома, хозпостройки, огороды и лесополосы.
«Чаще всего специалисты обезвреживают FPV-дроны, ударные беспилотники, сбросы с БПЛА, боевые части ракет, суббоеприпасы», - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что многие опасные находки замаскированы.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в Курской области от мин очистили территории 19 населённых пунктов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Котяков: Каждый четвертый студент педагогической специальности бросает обучение
- МЧС: В Курской области обезвредили более 2 770 боеприпасов
- «АвтоВАЗ» раскрыл технические характеристики электрической Lada Aura
- Еврокомиссия пообещала ввести санкции за военное партнерство РФ и КНДР
- В Кремле пригрозили ответом в случае нарушения перемирия в дни 80-летия Победы
- Мишустин: Экономика России выстояла вопреки санкциям
- СМИ: Конклав в Ватикане для выборов нового папы римского соберется 7 мая
- Второй россиянин вышел в лидеры снайперов в НХЛ после хет-трика
- Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей в РФ
- В Верховной Раде заявили о банкротстве Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru