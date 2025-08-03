Мэр: Пожар на нефтебазе в Сочи полностью ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидирован. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Оперштаб: Пожар на нефтебазе в Сочи локализован

«Зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен», - написал Прошунин.

По информации мэра, для надежного предотвращения тления была применена пенная атака, в ходе которой задействовали 90 пожарных.

Он также поблагодарил их за слаженную работу.

Ранее из-за падения обломков БПЛА ВСУ произошло возгорание резервуара с топливом на НПЗ в Адлерском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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