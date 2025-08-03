Мэр: Пожар на нефтебазе в Сочи полностью ликвидирован
3 августа 202516:26
Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи полностью ликвидирован. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
«Зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен», - написал Прошунин.
По информации мэра, для надежного предотвращения тления была применена пенная атака, в ходе которой задействовали 90 пожарных.
Он также поблагодарил их за слаженную работу.
Ранее из-за падения обломков БПЛА ВСУ произошло возгорание резервуара с топливом на НПЗ в Адлерском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru