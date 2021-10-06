МЧС сообщило о масштабной проверке систем оповещения во всех российских регионах

Масштабная проверка систем оповещения состоится во всех регионах России в среду, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

По всей стране в 10:40 по местному времени запланирован запуск сирен и громкоговорителей с сигналом «Внимание всем!», отмечает МИР 24. Будет прервано вещание радиостанций и телеканалов.

Цель проверки систем оповещения — отработать «своевременное доведение до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В МЧС напомнили, что проверка плановая, и призвали россиян сохранять спокойствие, отмечает ОТР.

