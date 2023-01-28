МЧС России начало формировать главные управления в новых регионах
МЧС России создаст главные управления в четырех новых российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что создание новых территориальных органов определено соответствующим приказом, сейчас проводятся организационные мероприятия.
Как напомнили в МЧС, указом президента Владимира Путина с 1 января штатная численность министерства была увеличена на 15 тысяч человек, до 303,1 тысячи. Комплектование территориальных подразделений в новых регионах ведется за счет увеличения численности штата МЧС.
Планируется, что создание подразделений завершат до 1 июня 2023 года.
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