МЧС России начало формировать главные управления в новых регионах

Отмечается, что создание новых территориальных органов определено соответствующим приказом, сейчас проводятся организационные мероприятия.

Как напомнили в МЧС, указом президента Владимира Путина с 1 января штатная численность министерства была увеличена на 15 тысяч человек, до 303,1 тысячи. Комплектование территориальных подразделений в новых регионах ведется за счет увеличения численности штата МЧС.

Планируется, что создание подразделений завершат до 1 июня 2023 года.

