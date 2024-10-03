МЧС РФ вывезло из Ливана членов семей российских дипломатов
3 октября 202414:29
Самолёт МЧС РФ, на борту которого находятся члены семей российских дипломатов, вылетел из Ливана в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина спецборт доставит из Бейрута в Москву членов семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана.
«Сегодня на территорию РФ прибудет 60 человек», - заключили в МЧС РФ.
Ранее власти Японии направили в Ливан два военно-транспортных самолёта, предназначенных для эвакуации из страны японцев, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru