МЧС РФ вывезло из Ливана членов семей российских дипломатов

Отмечается, что в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина спецборт доставит из Бейрута в Москву членов семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана.

«Сегодня на территорию РФ прибудет 60 человек», - заключили в МЧС РФ.

Ранее власти Японии направили в Ливан два военно-транспортных самолёта, предназначенных для эвакуации из страны японцев, сообщает RT.

