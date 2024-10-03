МЧС РФ вывезло из Ливана членов семей российских дипломатов

Самолёт МЧС РФ, на борту которого находятся члены семей российских дипломатов, вылетел из Ливана в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Австралия организовала эвакуацию своих граждан из Ливана

Отмечается, что в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина спецборт доставит из Бейрута в Москву членов семей дипломатических работников, служащих на территории Ливана.

«Сегодня на территорию РФ прибудет 60 человек», - заключили в МЧС РФ.

Ранее власти Японии направили в Ливан два военно-транспортных самолёта, предназначенных для эвакуации из страны японцев, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:ЛиванДипломатыРоссиянеМЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры