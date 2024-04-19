Глава МЧС РФ Куренков назвал паводковую ситуацию в Курганской области напряженной

В Курганской области продолжают свою работу спасатели, где паводковая ситуация остается напряженной, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков, сообщает пресс-служба ведомства.

В Курганской области более 13,5 тысячи человек эвакуировали из-за паводка

По его словам, спасатели действуют с учетом прогноза и складывающейся обстановки.

«Сил и средств достаточно, огромный вклад вносят волонтеры», — добавил глава МЧС РФ.

Вода продолжает прибывать в ряде районов области. Местное население в случае угрозы затопления эвакуируют в срочном порядке.

Ранее стало известно, что в Курганской области почти две тысячи жилых домов остаются подтопленными, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: https://t.me/silavpravdevshumkov
ТЕГИ:СпасателиМЧС РФПаводокКурганская Область

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