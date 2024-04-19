Глава МЧС РФ Куренков назвал паводковую ситуацию в Курганской области напряженной
В Курганской области продолжают свою работу спасатели, где паводковая ситуация остается напряженной, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, спасатели действуют с учетом прогноза и складывающейся обстановки.
«Сил и средств достаточно, огромный вклад вносят волонтеры», — добавил глава МЧС РФ.
Вода продолжает прибывать в ряде районов области. Местное население в случае угрозы затопления эвакуируют в срочном порядке.
Ранее стало известно, что в Курганской области почти две тысячи жилых домов остаются подтопленными, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru