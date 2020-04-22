МЧС предупреждает. На столичный регион обрушился шквалистый ветер

Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра – местами его порывы будут достигать 18–23 м/с. Как заявили в МЧС по Москве, предупреждение действует до 17:00. Спасатели призывают граждан не нарушать режим самоизоляции и оставаться дома. А тем, кому всё же придётся экстренно выйти из квартиры, рекомендуют не приближаться к рекламным щитам, а также не парковать автомобили под деревьями. В связи с ухудшением погоды коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.