МЧС предупреждает. На столичный регион обрушился шквалистый ветер
Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра – местами его порывы будут достигать 18–23 м/с. Как заявили в МЧС по Москве, предупреждение действует до 17:00. Спасатели призывают граждан не нарушать режим самоизоляции и оставаться дома. А тем, кому всё же придётся экстренно выйти из квартиры, рекомендуют не приближаться к рекламным щитам, а также не парковать автомобили под деревьями. В связи с ухудшением погоды коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.
Кстати, ранее сообщалось, что эта среда, 22 апреля, может стать самым ветреным днем в Москве в XXI веке. Об этом пишет портал «Метеоновости». Специалисты подчеркивают, что в девять часов утра порывы ветра, например, в Северном административном округе достигали 15 м/с, а на территории Новой Москвы - 17 м/с. Синоптики добавили, что в течение дня скорость ветра будет нарастать – местами его порывы составят до 22 м/с, отмечают Дни.ру
В Москве до 23 апреля действует «желтый» уровень погодной опасности.
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