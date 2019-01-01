МЧС предупреждает москвичей о 32-градусной жаре
В МЧС жителей российской столицы предупредили о 32-градусной жаре в городе. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу ведомства. В связи с аномальной жарой спасатели рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности, больше времени проводить в тени, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить как можно больше воды.
Кроме того, синоптики пообещали жителям столицы рекордно жаркие выходные. В Гидрометцентре отметили, что, в частности, в субботу 22 июня, столбики термометров в Москве и Подмосковье могут дотянуться до отметки +32 градуса. Таким образом, может быть побит температурный рекорд 1917 года, когда воздух в городе прогрелся до +31,8 градуса.
Ранее в Роскачестве рассказали, какие напитки помогут утолить жажду в летнюю жару. В организации порекомендовали не злоупотреблять газированными сладкими лимонадами и другими жидкостями с повышенным содержанием сахара. Специалисты уточнили, что избежать обезвоживания помогут чай и питьевая вода.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН согласилась с выводами Роскачества, также отметив воду в качестве главного напитка, спасающего от жажды в жаркую погоду. Однако помимо этого специалист назвала еще несколько напитков и объяснила, как именно и в каких количествах их стоит употреблять в жару.
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