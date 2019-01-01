МЧС предупреждает москвичей о 32-градусной жаре

В МЧС жителей российской столицы предупредили о 32-градусной жаре в городе. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу ведомства. В связи с аномальной жарой спасатели рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности, больше времени проводить в тени, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить как можно больше воды.

Кроме того, синоптики пообещали жителям столицы рекордно жаркие выходные. В Гидрометцентре отметили, что, в частности, в субботу 22 июня, столбики термометров в Москве и Подмосковье могут дотянуться до отметки +32 градуса. Таким образом, может быть побит температурный рекорд 1917 года, когда воздух в городе прогрелся до +31,8 градуса.