МЧС предупредило жителей Сахалина о мощном снежном циклоне

Сообщается, что сильный снегопад начнется вечером 27 ноября и продолжится в ночь на 28 ноября. Непогода затронет Макаровский, Смирныховский, Поронайский и Ногликский районы региона.

Спасатели обратились к жителям Сахалина с просьбой не покидать населенные пункты и уточнить местоположение близких. Туристы смогут переждать непогоду в специально оборудованных пунктах.

Ранее из-за снегопада в Смоленской области жители 109 сел остались без электричества и воды. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

