МЧС предупредило жителей Сахалина о мощном снежном циклоне
Мощный снежный циклон ожидает жителей Сахалинской области, он принесет с собой гололед и обильные осадки, предупредило управление МЧС по Сахалину.
Сообщается, что сильный снегопад начнется вечером 27 ноября и продолжится в ночь на 28 ноября. Непогода затронет Макаровский, Смирныховский, Поронайский и Ногликский районы региона.
Спасатели обратились к жителям Сахалина с просьбой не покидать населенные пункты и уточнить местоположение близких. Туристы смогут переждать непогоду в специально оборудованных пунктах.
Ранее из-за снегопада в Смоленской области жители 109 сел остались без электричества и воды. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru