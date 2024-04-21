МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве
В столице в ближайшие часы прогнозируется сильный ливень с грозой, сообщил московский главк МЧС России.
«В ближайшие два часа с сохранением в первой половине ночи с 21 на 22 апреля в отдельных районах Москвы, преимущественно в ТиНАО ожидается ливневый дождь, гроза», - сказано в сообщении.
Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от идущих впереди транспортных средств. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
В Москве и области 19 апреля сильный ветер повалил более 100 деревьев, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru