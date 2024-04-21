МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве

В столице в ближайшие часы прогнозируется сильный ливень с грозой, сообщил московский главк МЧС России.

«Волна холода»: Вильфанд напугал Москву штормом и снегом

«В ближайшие два часа с сохранением в первой половине ночи с 21 на 22 апреля в отдельных районах Москвы, преимущественно в ТиНАО ожидается ливневый дождь, гроза», - сказано в сообщении.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от идущих впереди транспортных средств. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

В Москве и области 19 апреля сильный ветер повалил более 100 деревьев, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПогодаМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры