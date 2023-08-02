МЧС предупредило о подтоплениях в четырех регионах Сибири и Дальнего Востока
Выход воды на поймы рек и подтопления местности ожидаются в ближайшие дни на территории четырех регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов из-за осадков. Об этом говорится в прогнозе чрезвычайных ситуаций Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС.
Ученые прогнозируют неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности в Амурской области, из-за осадков возможны поднятие уровней малых рек и подтопления в низкопойменных местах, пишет RT.
«Возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края», — отметили в ВНИИ ГОЧС.
Кроме того, ученые предупредили о порывах ветра до 25 м/с и выпадении до 55 мм осадков в Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях.
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