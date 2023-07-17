Под Саратовом ввели режим ЧС после подтопления 100 домов

После сильного дождя около 100 домов оказались подтоплены в селе Солянка Саратовской области, сообщает управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

В Крыму из-за сильных ливней подтопило дома

В результате стихии пострадали 183 человека. В населенном пункте введен режим ЧС. Отмечается, что 50 домовладений оказались полностью затоплены. Также в воде оказались улицы Молодежная, Чапаева, Садовая.

Специалистам предстоит оценить ущерба пострадавшим и имуществу. На месте работают спасатели.

Напомним, из-за ливней в Японии эвакуировали 10 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС РФ//РИА Новости
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