Под Саратовом ввели режим ЧС после подтопления 100 домов
После сильного дождя около 100 домов оказались подтоплены в селе Солянка Саратовской области, сообщает управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.
В результате стихии пострадали 183 человека. В населенном пункте введен режим ЧС. Отмечается, что 50 домовладений оказались полностью затоплены. Также в воде оказались улицы Молодежная, Чапаева, Садовая.
Специалистам предстоит оценить ущерба пострадавшим и имуществу. На месте работают спасатели.
Напомним, из-за ливней в Японии эвакуировали 10 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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