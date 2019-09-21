МЧС предупредило москвичей о снегопаде в воскресенье

Мокрый снег с дождем придут в Москву в воскресенье, 22 сентября. О мокрых осадках жителей столицы предупредили сотрудники МЧС России.

Москвичи получили экстренное предупреждение Центрального УМЧС о выпадении осадков, а также о повышении скорости ветра до 17 метров в секунду, а в период с 09:00 до 22:00 – до 22 метров в секунду.

Спасатели призвали не оставлять автомобили под кронами деревьев и не укрываться под ними, а также обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в эфире НСН, какая погода ждет Москву и Подмосковье в ближайшие выходные.

