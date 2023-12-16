МЧС предупредило москвичей о снеге, гололеде и ветре с порывами до 15 м/с

Ранее в столицу пришел циклон «Ваня», спровоцировавший сильный снегопад. За одну ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал москвичам оттепель вечером воскресенья, 17 декабря. По его словам, она продлится по меньшей мере три-четыре дня, в столице потеплеет до плюс 3 градусов.

Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с лидером объединения Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предлагающий считать тяжелые погодные условия уважительной причиной при опоздании на работу.

