МЧС предупредило москвичей о снеге, гололеде и ветре с порывами до 15 м/с
МЧС предупредило москвичей о снеге, гололеде и ветре с порывами до 15 м/с 17 декабря.
Ранее в столицу пришел циклон «Ваня», спровоцировавший сильный снегопад. За одну ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал москвичам оттепель вечером воскресенья, 17 декабря. По его словам, она продлится по меньшей мере три-четыре дня, в столице потеплеет до плюс 3 градусов.
Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с лидером объединения Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предлагающий считать тяжелые погодные условия уважительной причиной при опоздании на работу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru