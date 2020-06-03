МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в ближайшие часы

Сильный дождь с грозой и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Синоптики рассказали о потеплении в столичном регионе

В ведомстве отметили, что синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления с 19.00 до 10.00 4 июня. В столице в ожидается местами очень сильный дождь, в отдельных районах пройдет гроза, передает РИА Новости.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, что в столичном регионе в течение всего лета погода будет неустойчивой.




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ФОТО: pxhere.com
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