МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в ближайшие часы
Сильный дождь с грозой и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
В ведомстве отметили, что синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные явления с 19.00 до 10.00 4 июня. В столице в ожидается местами очень сильный дождь, в отдельных районах пройдет гроза, передает РИА Новости.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, что в столичном регионе в течение всего лета погода будет неустойчивой.
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