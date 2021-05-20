МЧС предупредило москвичей о грозе
20 мая 202116:19
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с порывами ветра до 17 м/с в четверг. По данным синоптиков, непогода ожидается в городе с 16:00 до 21:00.
В минувший вторник сильный ветер повалил в столице 17 деревьев, было повреждено восемь автомобилей. В Санкт-Петербурге во время сильной грозы удар молнии попал в крест Исаакиевского собора.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru