МЧС предупредило москвичей о грозе

МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с порывами ветра до 17 м/с в четверг. По данным синоптиков, непогода ожидается в городе с 16:00 до 21:00.

Божественная физика. Кураев объяснил попадание молнии в Исаакий

В минувший вторник сильный ветер повалил в столице 17 деревьев, было повреждено восемь автомобилей. В Санкт-Петербурге во время сильной грозы удар молнии попал в крест Исаакиевского собора.


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ФОТО: pxhere.com
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