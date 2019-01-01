Общество
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности пешеходов и автомобилистов, избегать рекламные щиты и шаткие конструкции, передает Агентство «Москва».
МЧС предупредило москвичей о дожде и сильном ветре
28 июня23:22
Дождь и сильный ветер ожидается в столице с полуночи до 10 утра субботы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности пешеходов и автомобилистов, избегать рекламные щиты и шаткие конструкции, передает Агентство «Москва».
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ФОТО: pixabay.com//Alicja
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