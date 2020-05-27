МЧС предупредило бизнесменов о мошенничестве под видом проверок
МЧС России предупредило бизнесменов о мошенниках, которые от имени надзорных ведомств якобы проводят проверки противопожарной безопасности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Там отметили, что в группу риска попадают бизнесмены, работающие условиях ограничительных мер, которые введены из-за коронавирусной инфекции.
В МЧС подчеркнули, что злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, предлагают решить вопрос с якобы выявленными нарушениями в обмен на вознаграждение, отмечает телеканал 360. Как заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, для того, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проявить бдительность. По его словам, на официальном сайте МЧС России можно найти всю информация о должностных лицах, также там указаны их контактные телефоны. Информацию об участии определенного должностного лица в надзорных мероприятиях в отношении конкретного объекта можно проверить, позвонив по «телефону доверия».
Кстати, за время пандемии коронавируса специалисты Сбербанка обнаружили около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков, а также более 70 фейковых сайтов госуслуг. Как пишет РИА Новости, такие данные привел зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, на просторах интернета встречаются различные вариации на тему — gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie и другие.
Кроме того, Кузнецов добавил, что за первый квартал текущего года было выявлено 10 тысяч онлайн-ресурсов мошенников – а это в два раза больше прошлогоднего показателя. При этом, число переходов россиян на мошеннические сайты увеличилось в 10 раз, отмечает RT.
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