МЧС предупредило бизнесменов о мошенничестве под видом проверок

МЧС России предупредило бизнесменов о мошенниках, которые от имени надзорных ведомств якобы проводят проверки противопожарной безопасности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Там отметили, что в группу риска попадают бизнесмены, работающие условиях ограничительных мер, которые введены из-за коронавирусной инфекции.

В МЧС подчеркнули, что злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, предлагают решить вопрос с якобы выявленными нарушениями в обмен на вознаграждение, отмечает телеканал 360. Как заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, для того, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проявить бдительность. По его словам, на официальном сайте МЧС России можно найти всю информация о должностных лицах, также там указаны их контактные телефоны. Информацию об участии определенного должностного лица в надзорных мероприятиях в отношении конкретного объекта можно проверить, позвонив по «телефону доверия».