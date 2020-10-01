МЧС предложило закрывать больницы и школы за повторные нарушения

В новом административном кодексе нужно прописать право МЧС через суд приостанавливать работу больниц, детсадов и школ за повторные нарушения пожарной безопасности, заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.

По его словам, сейчас это возможно лишь за третье нарушение.