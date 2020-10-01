МЧС предложило закрывать больницы и школы за повторные нарушения

В новом административном кодексе нужно прописать право МЧС через суд приостанавливать работу больниц, детсадов и школ за повторные нарушения пожарной безопасности, заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.

По его словам, сейчас это возможно лишь за третье нарушение.

Семьи погибших при пожаре в петербургской больнице получат по 1 млн рублей

9 и 12 мая произошли пожары в реанимационных отделениях городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и петербургской больнице Святого Георгия. Сообщалось, что в обоих случаях загорелись аппараты ИВЛ отечественной сборки. В результате инцидентов погибли шестеро пациентов.

Позднее концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в состав «Ростеха», пожаловался на кампанию по дискредитации.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарМЧС РФ
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