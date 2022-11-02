МЧС подготовит дополнительные меры противопожарной защиты мостов

МЧС России готовит акт о дополнительных мерах противопожарной защиты мостов и путепроводов. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.

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«МЧС России готовит сейчас ряд дополнительных мер противопожарной защиты, требований противопожарной защиты мостов и путепроводов. Соответствующий акт мы готовы принять в оперативном порядке», — цитирует Еникеева ТАСС.

По словам главы департамента МЧС, соответствующий документ планируется создать в ближайшие три-четыре недели.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФ
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