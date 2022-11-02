МЧС подготовит дополнительные меры противопожарной защиты мостов
МЧС России готовит акт о дополнительных мерах противопожарной защиты мостов и путепроводов. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.
«МЧС России готовит сейчас ряд дополнительных мер противопожарной защиты, требований противопожарной защиты мостов и путепроводов. Соответствующий акт мы готовы принять в оперативном порядке», — цитирует Еникеева ТАСС.
По словам главы департамента МЧС, соответствующий документ планируется создать в ближайшие три-четыре недели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- «Калашников» начал поставки в российские войска новейших беспилотников
- Посла Великобритании в РФ собираются вызвать в МИД
- В Иркутске аварийно приземлился летевший из Душанбе самолет
- В трех областях Украины введут ограничения на потребление электроэнергии
- Шойгу заявил, что Москве известно о попытках Киева создать «грязную бомбу»
- Шойгу: НАТО ведет информационную и санкционную войну против России
- СМИ: Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине
- МЧС подготовит дополнительные меры противопожарной защиты мостов
- Майданов предложил запретить выступления признанных иноагентами артистов
- Производитель Jägermeister приостановил поставки в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru