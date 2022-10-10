В МЧС России появилось новое управление

Управление по защите государственной тайны появилось в МЧС России. Глава ведомства Александр Куренков подписал указ о его создании. Об этом сообщает ТАСС.

Руководителем нового управления назначили Сергея Толстых, который до этого занимал одну из должностей в ГУСБ МЧС. В штат управления по защите гостайны вошли 30 сотрудников. Созданное управление будет подчиняться непосредственно Куренкову, пояснили в пресс-службе МЧС России.

Ранее соответствующий отдел существовал в структуре главного управления собственной безопасности министерства.

