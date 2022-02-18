Около 700 тысяч жителей планируют эвакуировать из ДНР

Около 700 тысяч жителей планируют эвакуировать из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей всем эвакуированным из Донбасса

Отмечается, что первые автобусы с местными жителями отправятся в Россию в пятницу. В первую очередь, будут эвакуироваться дети, женщины и пожилые люди.

Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияДНР
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