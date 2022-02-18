Около 700 тысяч жителей планируют эвакуировать из ДНР

Отмечается, что первые автобусы с местными жителями отправятся в Россию в пятницу. В первую очередь, будут эвакуироваться дети, женщины и пожилые люди.



Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.



