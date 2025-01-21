МЧС: На крымском побережье за сутки собрали 40 тонн загрязненного мазутом грунта
С побережья в Крыму и Севастополе за сутки собрали и вывезли 40 тонн загрязненного мазутом и нефтепродуктами песка и грунта, обследовано побережье общей протяженностью порядка 700 км, сообщило МЧС РФ.
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Согласно данным, в Крыму обследуют более 525 км берега от Керчи до села Портовое, очистили свыше 181 км береговой линии. За сутки собрали порядка 6 тонн, вывезли более 11 тонн.
В свою очередь в Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Андреевка и Ласпи. За сутки собрали и вывезли свыше 23 тонн загрязненного песка и грунта.
Ранее научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук, председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП Виктор Данилов-Данильян заявил НСН, что боновые заграждения не могут остановить мазут в Черном море, поэтому очистку необходимо проводить именно в воде, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru