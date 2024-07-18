МЧС: «Крокус» поджигали бензином или коктейлями Молотова

Террористы для поджога подмосковного концертного зала «Крокус сити холла» использовали бензин или коктейли Молотова, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов на пресс-конференции в четверг, 18 июля.

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Воронов отметил, что до сих пор точно не знает, что там применялось: «просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова».

Представитель МЧС также рассказал, что сейчас продолжаются экспертизы в рамках уголовного дела. В частности, специалисты выясняют, сработали ли системы оповещения и пожаротушения.

Ранее он также заявил, что системы пожаротушения в «Крокусе» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Уголовное ДелоПоджогКрокус Сити Холл

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