МЧС: «Крокус» поджигали бензином или коктейлями Молотова

Воронов отметил, что до сих пор точно не знает, что там применялось: «просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова».

Представитель МЧС также рассказал, что сейчас продолжаются экспертизы в рамках уголовного дела. В частности, специалисты выясняют, сработали ли системы оповещения и пожаротушения.

Ранее он также заявил, что системы пожаротушения в «Крокусе» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

