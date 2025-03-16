МЧС: Из Суджанского района Курской области вывезены 395 человек

Сотрудники МЧС и других ведомств вывезли из Суджанского района Курской области 395 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Из Курской области эвакуировали 371 человека, включая 14 детей

В МЧС сообщили, что сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и других ведомств вывезены 395 человек.

Отмечается, что всем людям предоставляется необходимая помощь и поддержка. В пунктах временного размещения психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим.

Ранее сегодня, 16 марта, врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 371 человек, включая 14 детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьРоссия

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