МЧС: Из Суджанского района Курской области вывезены 395 человек
Сотрудники МЧС и других ведомств вывезли из Суджанского района Курской области 395 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
В МЧС сообщили, что сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и других ведомств вывезены 395 человек.
Отмечается, что всем людям предоставляется необходимая помощь и поддержка. В пунктах временного размещения психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим.
Ранее сегодня, 16 марта, врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 371 человек, включая 14 детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru