МЧС: Из Суджанского района Курской области вывезены 395 человек

В МЧС сообщили, что сотрудниками МЧС России, Минобороны РФ и других ведомств вывезены 395 человек.

Отмечается, что всем людям предоставляется необходимая помощь и поддержка. В пунктах временного размещения психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим.

Ранее сегодня, 16 марта, врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта вывезено 371 человек, включая 14 детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

