МЧС: ИЛ-76 вылетел в Москву с 22 пострадавшими из Севастополя
Самолет ИЛ-76 вылетел в Москву с 22 пострадавшими в результате теракта в Севастополе, сообщили в МЧС, передает РИА Новости. Среди них 11 детей, всех пациентов ожидают в столичных больницах.
Отмечается, что борт оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, что позволит обеспечить всю необходимую помощь пациентам в полете.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что 14 человек, которые пострадали при ракетном ударе со стороны Украины по Севастополю, находятся в больницах в тяжелом состоянии.
23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал о гибели четырех человек и еще 151 пострадавшем.
В МИД РФ заявили, что причастность США к террористической атаке на Севастополь никаких сомнений не вызывает, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru