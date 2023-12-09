МЧС до конца года передаст Кубе 21 машину для борьбы с пожарами

МЧС России доставит на Кубу 21 машину для борьбы с пожарами. Об этом заявил глава департамента информационной политики министерства Роман Охотенко, передает ТАСС.

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Ранее делегация МЧС России отправилась в республику с деловым визитом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Делегация ... передала кубинской стороне сертификаты на 21 единицу колесной техники, которая включает в себя автомобильные цистерны для пожаротушения и системы пожаротушения, которые применяются в аэропортах», — указал руководитель департамента.

Техника прибудет на Кубу морским путем, ожидается, что ее передадут до конца декабря.

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:АвтомобилиКубаМЧС

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