МЧС до конца года передаст Кубе 21 машину для борьбы с пожарами

Ранее делегация МЧС России отправилась в республику с деловым визитом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Делегация ... передала кубинской стороне сертификаты на 21 единицу колесной техники, которая включает в себя автомобильные цистерны для пожаротушения и системы пожаротушения, которые применяются в аэропортах», — указал руководитель департамента.

Техника прибудет на Кубу морским путем, ожидается, что ее передадут до конца декабря.

