МЧС РФ доставило на Кубу медикаменты и икону
МЧС России переправило на Кубу гуманитарный груз, состоящий из лекарственных препаратов и оборудования для детской больницы. Одновременно на Остров Свободы доставлена икона Божией Матери «Скоропослушница».
Это акция организована Фондом Архистратига Божия Михаила. Как рассказал ТАСС настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Гаване священник Савва Гаглоев, список лекарств был сформирован по запросам местных медицинских работников.
Среди прочего, на Кубу доставили катетеры, пульсоксиметры, а также электроды для снятия кардиограммы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и далее будет помогать Кубе преодолевать действующие в отношении неё уже не первый десяток лет санкции.
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