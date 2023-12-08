МЧС РФ доставило на Кубу медикаменты и икону

МЧС России переправило на Кубу гуманитарный груз, состоящий из лекарственных препаратов и оборудования для детской больницы. Одновременно на Остров Свободы доставлена икона Божией Матери «Скоропослушница».

Это акция организована Фондом Архистратига Божия Михаила. Как рассказал ТАСС настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Гаване священник Савва Гаглоев, список лекарств был сформирован по запросам местных медицинских работников.

Среди прочего, на Кубу доставили катетеры, пульсоксиметры, а также электроды для снятия кардиограммы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и далее будет помогать Кубе преодолевать действующие в отношении неё уже не первый десяток лет санкции.

