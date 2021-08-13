МЧС через суд приостановило деятельность восьми образовательных учреждений

Более двух тысяч дел об административных правонарушениях в отношении российских образовательных учреждений передано в суды, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В сообщении говорится, что обращения в суд связаны с нарушениями требований пожарной безопасности и неисполнение в срок законных предписаний. Работа восьми образовательных учреждений по решению суда была приостановлена.

По данным министерства в зданиях учреждений образования произошел 171 пожар, основной причиной которых стали аварийный режим работы электросетей и оборудования, а также неосторожного обращения с огнём.

В МЧС РФ отметили, что всего на контроле ведомства находятся 94 тысяч образовательных учреждений, которые эксплуатируют более 129 тысяч зданий. В течение года было выявлено свыше 122 тысяч нарушений требований пожарной безопасности, более 7,5 тысячи юридических и 14 тысяч должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Ранее следователи Иркутской области начали расследование в рамках уголовного дела по факту применения физической силы к воспитанникам школы-интерната.