Следователи в Иркутской области завели дело по факту истязания воспитанников интерната

Следователи Иркутской области начали расследование в рамках уголовного дела по факту применения физической силы к воспитанникам школы-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка СК России.

Отмечается, что уголовное дело заведено по нескольким статьям Уголовного дела, в том числе об истязании несовершеннолетнего, превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия.

Подозреваемый в домогательствах учитель школы при МГУ уволен

Ранее несколько воспитанников школы-интерната в рабочем поселке Квиток заявили в полицию о том, что персонал учреждения применял к ним физическую силу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Задержаны замдиректора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Дети-сиротыИркутская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры