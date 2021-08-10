Следователи в Иркутской области завели дело по факту истязания воспитанников интерната
Следователи Иркутской области начали расследование в рамках уголовного дела по факту применения физической силы к воспитанникам школы-интерната. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка СК России.
Отмечается, что уголовное дело заведено по нескольким статьям Уголовного дела, в том числе об истязании несовершеннолетнего, превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия.
Ранее несколько воспитанников школы-интерната в рабочем поселке Квиток заявили в полицию о том, что персонал учреждения применял к ним физическую силу.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Задержаны замдиректора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра, передает RT.
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