МЧС: Более 300 человек прибыли в Ставропольский край из Белгородской области

Более 300 человек прибыли в Ставропольский край из Белгородской области, сообщил МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что среди прибывших 280 детей. Сотрудники МЧС на железнодорожном вокзале встретили и сопроводили граждан в пункты временного размещения Невинномысска, Минеральных вод и Шпаковского муниципалитета.

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Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня объявлен в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Как отметил губернатор, в области сохраняется напряженная обстановка: здесь ежедневно фиксируют обстрелы со стороны Украины, разрушения домов, жертвы среди мирных жителей.

Целью операции ВСУ было захватить стратегические объекты в Курской и частично в Белгородской областях. Об этом в эфире «Россия 1» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/id540852631/Николай Волобуев
ТЕГИ:МЧСБелгородская область

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