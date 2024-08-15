МЧС: Более 300 человек прибыли в Ставропольский край из Белгородской области

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня объявлен в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Как отметил губернатор, в области сохраняется напряженная обстановка: здесь ежедневно фиксируют обстрелы со стороны Украины, разрушения домов, жертвы среди мирных жителей.

Целью операции ВСУ было захватить стратегические объекты в Курской и частично в Белгородской областях. Об этом в эфире «Россия 1» заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает «Радиоточка НСН».

