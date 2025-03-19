МЧС Белгородской области опровергло слухи о применении биологического оружия

В сообщении говорится, что злоумышленники используют поддельный скриншот сайта ведомства.

«Призываем граждан быть бдительными и проверять информацию в первоисточнике, в том числе на официальном сайте регионального управления МЧС», - указали в главке.

Ранее жительница Белгородской области отказалась разговаривать по телефону с губернатором Вячеславом Гладковым, приняв его за мошенника, сообщает RT.

