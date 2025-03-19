МЧС Белгородской области опровергло слухи о применении биологического оружия
Распространяемая в соцсетях информация о якобры применении биологического оружия на территории Белгородской области не соответствует действительности. Об этом заявили в региональном главке МЧС.
В сообщении говорится, что злоумышленники используют поддельный скриншот сайта ведомства.
«Призываем граждан быть бдительными и проверять информацию в первоисточнике, в том числе на официальном сайте регионального управления МЧС», - указали в главке.
Ранее жительница Белгородской области отказалась разговаривать по телефону с губернатором Вячеславом Гладковым, приняв его за мошенника, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru