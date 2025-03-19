МЧС Белгородской области опровергло слухи о применении биологического оружия

Распространяемая в соцсетях информация о якобры применении биологического оружия на территории Белгородской области не соответствует действительности. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

В Новгородской области опровергли слухи о самоубийстве и.о. губернатора

В сообщении говорится, что злоумышленники используют поддельный скриншот сайта ведомства.

«Призываем граждан быть бдительными и проверять информацию в первоисточнике, в том числе на официальном сайте регионального управления МЧС», - указали в главке.

Ранее жительница Белгородской области отказалась разговаривать по телефону с губернатором Вячеславом Гладковым, приняв его за мошенника, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фейк
ТЕГИ:ОпровержениеМЧС РФБелгородская областьФейковые НовостиФейк

Горячие новости

Все новости

партнеры