«МБХ медиа» объявили о закрытии
Проект «МБХ медиа» объявил о закрытии после того, как Роскомнадзор ограничил доступ к их сайту. Об этом решении сообщила главный редактор интернет-издания Вероника Куцылло в Facebook.
Ранее журналисты «Открытых медиа» заявили о закрытии проекта после блокировки сайта Роскомнадзором. «К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались», — высказались члены редакции.
По версии Генпрокуратуры РФ, «Открытые медиа» якобы сотрудничали с организациями, признанными в России нежелательными. Журналисты издания заявили, что никогда не занимались этим. Они приняли решение закрыть проект до официального ответа РКН из-за рисков для сотрудников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru