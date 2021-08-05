«МБХ медиа» объявили о закрытии

Проект «МБХ медиа» объявил о закрытии после того, как Роскомнадзор ограничил доступ к их сайту. Об этом решении сообщила главный редактор интернет-издания Вероника Куцылло в Facebook.

Доступ к сайтам «МБХ Медиа» и «Открытых медиа» ограничен Роскомнадзором

Ранее журналисты «Открытых медиа» заявили о закрытии проекта после блокировки сайта Роскомнадзором. «К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались», — высказались члены редакции.

По версии Генпрокуратуры РФ, «Открытые медиа» якобы сотрудничали с организациями, признанными в России нежелательными. Журналисты издания заявили, что никогда не занимались этим. Они приняли решение закрыть проект до официального ответа РКН из-за рисков для сотрудников.

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