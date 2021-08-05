Доступ к сайтам «МБХ Медиа» и «Открытых медиа» ограничен Роскомнадзором

Это произошло по требованию Генпрокуратуры за связь с организациями, признанными в России нежелательными.

Также Минюст РФ включил спецкора «Открытых медиа» Илью Рождественского (лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021) в реестр СМИ-иноагентов.

В июле текущего года Минюст включил в список «СМИ — иностранных агентов» четырех журналистов «ОМ».

