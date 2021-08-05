Доступ к сайтам «МБХ Медиа» и «Открытых медиа» ограничен Роскомнадзором

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Открытых медиа», «Правозащиты Открытки» и «МБХ Медиа», сообщает «Интерфакс».

Роскомнадзор потребовал заблокировать аккаунт Любови Соболь в Twitter

Это произошло по требованию Генпрокуратуры за связь с организациями, признанными в России нежелательными.

Также Минюст РФ включил спецкора «Открытых медиа» Илью Рождественского (лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021) в реестр СМИ-иноагентов.

В июле текущего года Минюст включил в список «СМИ — иностранных агентов» четырех журналистов «ОМ».

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