Мавзолей Ленина закроют на два месяца на профилактику

Мавзолей Ленина закроется на профилактические работы почти на два месяца, сообщила ФСО.

Уточняется, что специализированные работы будут проходить с 18 февраля по 14 апреля 2025 года.

Мужчину, который пытался поджечь Мавзолей, арестовали на два месяца

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым треть россиян считает, что нужно перезахоронить тело Владимира Ленина на кладбище как можно скорее.

При этом пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко назвал провокацией и диверсией вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея. Соответствующий вопрос был задан президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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