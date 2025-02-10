Мавзолей Ленина закроют на два месяца на профилактику
Мавзолей Ленина закроется на профилактические работы почти на два месяца, сообщила ФСО.
Уточняется, что специализированные работы будут проходить с 18 февраля по 14 апреля 2025 года.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым треть россиян считает, что нужно перезахоронить тело Владимира Ленина на кладбище как можно скорее.
При этом пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко назвал провокацией и диверсией вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея. Соответствующий вопрос был задан президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru