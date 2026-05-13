Чиновники стали называть аборт «негативным выбором при беременности»

Такую формулировку применила глава Минздрава Калужской области Анна Чернова, приводя статистику на заседании правительства. По словам министра, в 2025 году жительницы региона сделали около 700 «негативных выборов при беременности».

В областном Минздраве указали, что «данная формулировка используется как синоним слова аборт», поскольку «она красивее» и лучше отражает влияние процедуры на женщину.

«В ситуации, когда она (беременная) склоняется к негативному выбору (аборту), который несет в себе такие последствия для здоровья женщины, в том числе психологического, слово „аборт“ не раскрывает этого полностью», — отметили в ведомстве.

Ранее в России начали штрафовать за склонение к аборту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

